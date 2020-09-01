BAŞBAKAN TATAR’DAN BARIŞ GÜNÜ MESAJI

Başbakan Ersin Tatar, barışın tüm insanlığın ortak değeri ve arzusu olduğuna işaret ederek, “Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız” dedi.

Başbakan Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur. Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız. Bunun en somut örneği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıb