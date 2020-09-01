Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...

BAŞBAKAN TATAR’DAN BARIŞ GÜNÜ MESAJI

Başbakan Ersin Tatar, barışın tüm insanlığın ortak değeri ve arzusu olduğuna işaret ederek, “Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız” dedi.

01 Eylül 2020 Salı 19:02
706 Okunma
BAŞBAKAN TATAR’DAN BARIŞ GÜNÜ MESAJI

Başbakan Ersin Tatar, barışın tüm insanlığın ortak değeri ve arzusu olduğuna işaret ederek, “Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız” dedi.

Başbakan Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur. Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız. Bunun en somut örneği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıb

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli: "8 pozitif vakaya rastlandı"
Ali Pilli: "8 pozitif vakaya rastlandı"
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim