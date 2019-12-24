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Başbakan Tatar’dan ‘Noel’ mesajı

Tatar, Hristiyan dünyası ile KKTC’de yaşayan Hristiyanların “24 Aralık Noel Yortularını” bir mesaj yayımlayarak kutladı.

24 Aralık 2019 Salı 12:06
Başbakan Tatar’dan ‘Noel’ mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Hristiyan dünyası ile KKTC’de yaşayan Hristiyanların “24 Aralık Noel Yortularını” bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Başbakan mesajında şunları belirtti:

“KKTC’de öğrenci, emekçi veya başka bir sebeple ikamet eden tüm Hristiyanlarla, Hristiyan dünyasının Noel Yortularını içtenlikle tebrik ediyorum. Farklı dinlere, dillere, örf , adet, ve kültürlere sahip olmak insanlık için bir zenginliktir, asla çatışam sebebi olmamalıdır. Barış içinde , birlikte olmak, dünyayı daha mutlu, refah güven içinde yaşanan bir yer haline getirmek , ortak bir gelecek inşa etmek herkesin amacı olmalı, herkes dil, din farkı gözetmeksizin bu ülküde birleşmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle genelde Hristiyan dünyası, özelde KKTC’de yaşayan tüm Hristiyanlar olmak üzere Hristiyan aleminin Noel Yortusunu içtenlikle tebrik ediyorum.”

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
TatarNoelMesajHaberGündemKıbrıs
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