Başbakan Tatar’dan Toplumsal Dayanışma, Birlik, Beraberlik ve Kenetlenme Çağrısı

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin takas konusundaki sorunların asgariye inmesi için imkan yarattığını kaydederek, “İhtiyaçlı olanlar, çeklerini ödemede sıkıntı yaşayanlar bankalarına başvurmak suretiyle Merkez Bankası üzerinden oluşturulan kredi imkanlardan yaralanabilecek” dedi.

Başbakan Tatar, “Bir takım imkan ve olanaklar KKTC ekonomisinin ayakta durabilmesi ve yoluna devam edebilmesi için seferber ediliyor” şeklinde konuştu.

Toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve kenetlenme çağrısında bulunan Başbakan, “Kıbrıs Türk halkı mücadele yıllarında bu sıkıntıları nasıl aştıysa, yine aşacak. Buna inanıyoruz. Halkımızın, iş dünyamızın, ekonomik aktörlerin, paydaşların bu sürece destek vermesini diliyorum” dedi.

Başbakan Tatar, bugün öğleden sonra Başbakanlık’ta Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği As Başkanı Cengiz Erçağ ve Genel Sekreteri Halil Okur'un da katılımıyla basın toplantısı düzenledi, korona virüs önlemleri kapsamında hazırlanan 3 tür kredi kapsamında kamuoyuna bilgi verdi.

Başbakan Tatar, geçen hafta ekonomik tedbirlerle ilgili bir paket açıkladıklarını anımsatarak, çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

“30 Mart’tan sonra takasın çalışmasıyla bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Alacak-verecek ilişkileri ve ekonominin çalışabilmesi için takas zorunlu olarak açıldı. Buna yönelik tedbirlerin alınabilmesi için Hükümetimiz Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile bir çalışma yaptı. Dün akşam 1 Milyar TL’lik kredi paketi açıkladık. Özellikle çeklerin ödenmesinde sıkıntı yaşayanlar bu krediye başvurabilecek. Yüzde 13 olan faizin yüzde 3’ü bizim sağladığımız faiz farkı fonundan karşılanacak. Kullanıcıya yüzde 9 maliyetle kredi oluşturulacak. Bu ilk 6 ay ödeneksiz ve 12 ay süreyle olacak.”

“Şu anda devlet borçlarını düştüğümüzde KKTC’nin toplam kredi hacmi 17 milyar TL civarındadır. 1 milyarlık kredi hacminin piyasaya önemli bir rahatlık getireceğini düşünüyoruz” diyen Tatar, “İhtiyaçlı olanlar, çeklerini ödemede sıkıntı yaşayanlar bankalarına başvurmak suretiyle Merkez Bankası üzerinden bu imkanlardan yaralanabilecek. Takas meselesinde yaşanan sıkıntıya hükümetimiz böyle bir açılım getirdi. Sıkıntının minimum düzeye inmesi için böyle imkan yaratıldı” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, Kalkınma Bankası üzerinden de bir takım işletmelere istihdamı korumak için kredi verileceğini, faiz farkı fonundan oluşturulan 100 milyon TL’lik kaynağın ucuz maliyetli, uzun vadeli krediler için kullanılacağını hatırlattı.

Başbakan, çalışmaların ve tedbirlerin ekonominin ayakta durabilmesi için olduğunu yineleyerek, bunların neticesinin önümüzdeki günlerde görülebileceğini söyledi, korona virüsün de etkisini de yitirmesini temenni etti.

Başbakan, toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve kenetlenme çağrısında bulunarak, “Kıbrıs Türk halkı mücadele yıllarında bu sıkıntıları nasıl aştıysa, yine aşacak. Buna inanıyoruz. Halkımızın, iş dünyamızın, ekonomik aktörlerin, paydaşların bu sürece destek vermesini diliyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME İÇİN ÇALIŞMA

Ekonomi konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirten Başbakan Tatar, Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde heyetler arası görüşme gerçekleştirmek üzere bir takım çalışmalar yaptığını da açıkladı. Başbakan Tatar, “KKTC ekonomisini güçlendirmek, sıkıntıları aşmak için çalışmalarımızı her boyutu ile sürdürüyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, Halk Bankası’nın esnaf ve zanaatkarlara 225 bin TL’ye kadar yüzde 4,5 faizle kredi vereceğini de açıkladı.

Başbakan Tatar, “Bir takım imkan ve olanaklar KKTC ekonomisinin ayakta durabilmesi ve yoluna devam edebilmesi için seferber edildi” dedi.

TAÇOY: “ELDE OLAN İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANIP BAZI TEDBİRLERİ ALMA YOLUNA GİTTİK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da basın toplantısında söz aldı.

Bakan Taçoy, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durgunluğa işaret ederek, “Elde olan imkanları sonuna kadar kullanıp bazı tedbirleri alma yoluna gittik. Bankalar Birliği ve Merkez Bankamız her zaman olduğu gibi hükümete yardımcı oldu” dedi.

Bakan Taçoy, Başbakan liderliğinde yapılan çalışmalarda 3 tür kredi hazırlandığını söyledi.

Halk Bankası’nın kredilerinin kapasitesinin büyütüldüğünü dile getiren Başbakan Taçoy, esnaf ve zanaatkarlara 225 bin TL’ye kadar çeşitli kapsamlarda kredi verilebileceğini, bu krediye yüzde 4,5 faiz uygulanacağını, vadenin de 60 ay olacağını belirtti.

Hasan Taçoy, Kalkınma Bankası’nın özellikle KOBİ’lerin mevcut istihdamlarını devam ettirebilmelerine ve işyerlerini ayakta tutabilme adına ilk etapta 50 Milyon TL’lik bir kredi paketi açıkladığını da anımsattı.

Ekonomi Bakanı Taçoy, çek kredileriyle ilgili de konuşarak, çekleri ödeyemeyenlerin kredilerden yararlanabileceğini, bunların da 1 yıl vadeli olacağını söyledi. Bu çalışmalara katkı sağlayabilecek projeleri ortaya koyacaklarını da belirtti.