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Başbakan Tatar:Sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür derim

Başbakan Ersin Tatar, “ Covid-19 virüsü dolayısı ile ülkede kalan toplam 849 turistin Almanya, Fransa ve İsveç’e gönderilmeye başlandığını” belirtti.

24 Mart 2020 Salı 17:20
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Başbakan Tatar:Sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür derim

Başbakan Ersin Tatar, “ Covid-19 virüsü dolayısı ile ülkede kalan toplam 849 turistin Almanya, Fransa ve İsveç’e gönderilmeye başlandığını” belirtti.

“Bu turistlerin 30 tanesinin yapılan testler sonucu Covid -!9 virüsü taşıdıklarının saptanması dolayısıyla karantinaya alındığını” ifade eden Başbakan Tatar, “ Bunların dışında kalan turistler ülkelerine yarın sabah itibarıyla dönmüş olacaklar. Bu sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür derim” dedi.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Bütün Dünya ile birlikte bizler de corona virüsü dolayısı ile zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten ne yazık ki pek çok ülke gibi bizim ülkemiz ve turizmimiz de olumsuz yönde etkilenmiştir.

Maalesef ülkemize gelen turistlerin bir bölümü olayın patlak vermesi ile burada kalmış ve bunlardan 30’u Covid-19 virüsü taşıdıklaırnın saptanması nedeniyle karantinaya alınmış ve gereken tedavilerine başlanmıştır.
Hükümetimiz bir taraftan toplum sağlığını korumak için gereken bütün tedbirleri alırken, diğer bir yandan da ülkemizde bulunan turistlerin geri dönmeleri için gereken çalışmaları yapmış ve bu gün itibarı ile de turistleri ülkelerine göndermeye başlamıştır.
Şöyle ki; Bu sabah Alman ve Polonyalı turistlerden oluşan 457 kişilik turist grubu 3 uçakla Almanya’ya gönderilmiş bulunuyor.
Bu gece yarısı ise biri İsveç’e 160, diğeri de Almanya’ya 180 olmak üzere iki uçakla daha toplamda 340 kişilik bir grup daha ülkemizden ayrılmış olacaktır.

Yarın sabah ise Fransa’ya hareket edecek uçakla 52 kişinin daha ülkemizden ayrılması ile toplam 849 turist ülkelerine gönderilmiş olacaktır.
Bu arada , KKTC Başbakanı olarak öncelikle bu turistlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum.
Bizler turistlerimizi ailelerine ve sevdiklerine sağ salim ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ayrıca, söz konusu turistlerin ülkemizde kaldıkları süre içinde konaklamaları konusunda gereken bütün fedakarlığı yapan söz konusu turistlerin büyük bir kısmının yükünü çeken Salamis Bay Conti Otel ile diğer tüm otellerimizin yetkililerine, çalışanlarına ve tüm sağlık görevlilerine, ulaşım sağlayanlara, havaalanı görevlilerine, polisimize, sivil savunma ve Kızılay teşkilatlarımıza, KITOB, KITSAB ile ilgili acentelerimize, ilgili belediyelerimize, bakanlarınıza, bürokratlarımıza, kamu ve özelde çalışanlarla diğer katkı koyan herkese teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turist sağlığına verdiği önem ve sunduğu sağlık ve diğer hizmetler ile güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunu bu vesileyle bütün Dünya’ya göstermiştir.
Ülkemiz turizmi inanıyorum ki bu olaydan alnının akıyla çıkacak ve bundan sonra da çok daha fazla ülkeden turistler tarafından tercih edilecektir.

Öte yandan özelde turizmimizin güçlenerek bu olayları atlatması genelde ise ülke ekonomimizin ayağa kaldırılması için hükümetimizin gereken adımları atacağından da kimsenin kuşkusu olmasın.”
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCovid-19Koronavirüs
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Ertaç 2020-03-24 18:46:24

Bizi yine tanımazlarsa o ülkelerin KKTC ye girişlerini yasaklayalım !

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Yorum! 2020-03-24 18:14:32

Turist vizesi ile bulunan herkes mi?!...

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