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Başbakan: Ülkeyi karanlığa mı gömseydim?

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri yanıtladı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:18
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Başbakan: Ülkeyi karanlığa mı gömseydim?

Sucuoğlu, imza için Türkiye’ye gittikleri gün bile, protokol üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve imza atılmadan 2 saat önce protokole son şeklinin verilip tamamlandığını anlattı.

Gitmeden önce protokolü Meclis’e vermenin bu yüzden mümkün olmadığını dile getiren Başbakan, ‘emin olun ki bir kasıt ya da bir gizleme söz konusu değildir’ dedi.
Elektrik ve alkol zamları…

Alkol zamlarında yapılacak indirimle ilgili de konuşan Sucuoğlu, ithalatçı firmalarla Maliye’de görüşmelerin başladığını, ortak bir paydada buluşulursa, yeni bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

Sucuoğlu elektrik zammı konusunda da şunları kaydetti:
“Mart ayı en soğuk ay oldu ve fauralar ödenemeyecek duruma geldi. Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız değerlendirmede, oy birliği ile Mart ayına mahsus ve Maliye’nin karşılığını bulup KIB-TEK’e vereceği şekilde bir indirime gidilmesi kabul edildi. Burada bir tarih değişikliği yok. Mart ayı için alınmış bir karardır bu.

Teknecik’i kapatacağız dediler!

Sucuoğlu, KIB-TEK’le ilgili yaşananlara da değinerek, Ankara’dan döndükten sonra KIB-TEK müdür yardımcısının ve bir çalışanın kendisini evinde ziyaret ettiğini, kendisine Teknecik’in kapatılacağını ve Rum tarafının da ülkeye bu açığı kapatacak elektriği veremeyeceğini beyan ettiğini söyledi. Böyle bir koşulda ülkenin yüzde 70’inin karanlıkta kalacağını öğrendiğini dile getiren Sucuoğlu, bunlarla birlikte kendisine bir ön anlaşma metni verildiğini kaydetti.

Ülkeyi karanlığa mı gömseydim?


Sucuoğlu şöyle devam etti:
“Biz bu konuşmadan sonra Teknecik’ten ‘santrali kapatıyoruz’ diye tekrardan arandık. Ülke elektriksiz kalacaktı. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Gece ülkeyi karanlığa mı gömerdiniz? Teknecik kapatıldığı takdirde geri çalışır duruma geçmesi günler alır. Bunları göze alamadığımızdan metni imzaladık, ‘Pazar günü üzerinde çalışalım’ dedik. Pazar gün metin üzerinde çalıştık ve hatalı noktaları düzelttik, sorunu çözdük.

Kaynak : SES Kıbrıs

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