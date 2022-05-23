Başbakan Ünal Üstel Ankara yolcusu

Başbakan Üstel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile görüşeceği elde edilen bilgiler arasında.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı uyması halinde Başbakan Üstel'i kabul edeceği de gelen bilgiler arasında.
Başbakan Ünal Üstel'in Çarşamba günü Ankara'ya gideceği öğrenildi.
Başbakan Üstel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile görüşeceği elde edilen bilgiler arasında.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı uyması halinde Başbakan Üstel'i kabul edeceği de gelen bilgiler arasında.