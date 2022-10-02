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Başbakan Ünal Üstel devreye girdi...

Ağırdağ’da Cuma akşamı şiddetli rüzgârın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen yangında yanan 5 evde zararın giderilmesi konusunda Başbakan Ünal Üstel devreye girdi…

02 Ekim 2022 Pazar 20:33
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Başbakan Ünal Üstel devreye girdi...



Başbakan Üstel’in talebiyle Müteahhitler Birliği’nin zararı karşılama konusunda nasıl bir yol takip edileceğinin belirlenmesi için Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve ekibi yarın bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunacak.

 Yanan evlerin tamiratının yapılması konusunda Müteahhitler Birliği gerekli girişimleri yaparak vatandaşlara nasıl destek olunabileceği konusunda çalışma gerçekleştirecek.

 Yangın ile ilgili yapılan detaylı incelemede, 2 evin çatısı, 1 evin çatı ve pencereleri, 1 evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ile 4 aracın zarar gördüğü tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AğırdağYangınBaşbakan Ünal Üstel
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