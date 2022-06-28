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Başbakan Ünal Üstel’den önemli açıklamalar!

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de Haber Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2022 Salı 10:54
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Başbakan Ünal Üstel’den önemli açıklamalar!
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Başbakan Ünal Üstel, hükümeti oluşturup icraata başlayalı 40 gün olduğuna ve ülke ekonomik sıkıntılar içindeyken hükümete geldiklerine dikkat çekerek “Pandeminin sonları, Ukrayna-Rusya Savaşı ve döviz krizi yaşanırken hükümeti aldık. Ekonomiyi düzeltmek için adımlar attık” dedi.

Kara sınır kapılarında düzenleme yapılıyor

İlk iş olarak Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçişi kolaylaştırmak için kamu-özel ortaklığında Beyarmudu giriş kapısının düzenlendiğini anlatan Üstel, “Lefkoşa’dan Lefke’ye tüm kapılar elden geçirilecek. Geçişleri kolaylaştırmak için çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

Ercan Havaalanında çalışmalar tamamlanacak

Deniz ve hava limanları üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Üstel, 2022 yılı bitmeden Ercan Havaalanında çalışmaların tamamlanacağını ve 2023 yılında faaliyete başlanacağını dile getirdi.

Yeni cezaevine taşınmalar başlayacak

2018 yılında tamamlanıp bekletilen cezaevi ile ilgili yasayı meclise getirdiklerine işaret eden Üstel, 1 Temmuz’dan itibaren yeni cezaevine taşınmaların başlayacağını vurguladı.

Meclis yazda çalışacak

Anayasa gereği 1 Temmuz’da meclisin tatile girmesi gerektiğini hatırlatan Üstel, “Hukuk görüşü aldık. Olağanüstü toplantı yapabiliriz. Yazda komiteler çalışacak ve olağanüstü toplantılarla yasalar meclisten geçirilecek. Yazda hükümet çalışmaya devam edecek. Hal Yasası Sanayi Yasası ve Enerji Yasası yıllardır bekliyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması ve halkın rahatlaması için bu yasalar geçirilecek” dedi.

Mini ekonomik paket açıklanacak

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde adımların atılacağını vurgulayan Üstel, “Mini ekonomik paket açıklanacak. 1 Ağustos’ta hayat pahalılığı verilecek. Yüzde 50 hayat pahalılığı öngörülüyor. Az alana, çok çok alana az artış vereceğiz. Asgari ücretli ve sosyal yardım alan kişilerle ilgili çalışmalar yapacağız. Cuma günü basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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