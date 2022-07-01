Başbakan Üstel: 50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak

Başbakan Üstel, polis Teşkilatı’nın 58’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis günü nedeniyle polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan polis Teşkilatı’nın Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Polis Teşkilatı’nın eksikliklerinin giderilmesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet görevlisi, 150 muhaceret görevlisi alınacağını, bu yönde çalışmanın başladığını kaydetti.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri hakkında bilgi aktararak, Halkın güvenlik ve huzurunu en iyi şekilde sağlamak için 7/24 çalıştıklarını söyledi.