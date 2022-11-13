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Başbakan Üstel, altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Başbakan Ünal Üstel Dikmen’de yıllardır altyapı sorunu yaşanan kırsal kesim arsaları altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

13 Kasım 2022 Pazar 12:00
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Başbakan Üstel, altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi



Göreve geldiği günden itibaren yarım kalan tüm projelerin bitirilmesi için uğraş verildiğinin altını çizen Başbakan Ünal Üstel, Dikmen bölgesinde yıllar önce gençlere verilen kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfaltlama çalımalarının ivedi şekilde tamamlanacağını ifade etti.
Bu bağlamda ülkede buna benzer bitirilmesi gereken birçok projenin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bitirileceğinin sözünü veren Üstel, “Gençlerin ülkeye bağlanması açısından bu tür projelerin çok önemli olduğunu‘’ söyledi.
Yaşanan pandemi süreci sonrası tüm ülke ekonomileri ile birlikte KKTC ekonomisinin de etkilendiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, gençlerimizin yaşamakta olduğu konut sıkıntısına bir nebze katkı sağlanması amacı ile, 2023 yılı içerisinde kırsal kesim arsa dağıtımına devam edileceğinin  bilgisini verdi.

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