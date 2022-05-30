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Başbakan Üstel bugün Ankara’ya gidecek

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:50
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Başbakan Üstel bugün Ankara’ya gidecek

Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdülüğü’nden verilen bilgiye göre, Üstel ve beraberindeki heyet bugün saat 15.35’de Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Ankara’da resmi temaslarda bulunacak Başbakan Ünal Üstel ve heyeti, temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.50’de adaya dönecek.

Son Güncelleme: 30.05.2022 09:27
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