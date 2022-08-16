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Başbakan Üstel'den açıklama!

16 Ağustos 2022 Salı 13:24
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Başbakan Üstel'den açıklama!


Başbakan Ünal Üstel bugün Girne’de devlet dairelerini ziyaret ederek, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda yetkililerden ilk elden bilgi aldı.

Ziyaretleri sonrasında, BRT’ye açıklamada bulunan Başbakan Üstel, vadandaştan gelen sorunlara çözüm üretmek için daire müdürleri ve yetkilileri ile bire bir görüştüklerini, bu ziyaretlerin tüm ilçelerde devam edecğini kaydetti.

Kamu reformuna ilişkin ip uçları da veren Başbakan Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakata ve eğitime göre yapılacağını, bunun için gereken yasal düzenlemenin de hazırlanacağını kaydetti.
Kamu çalışanlarının yer değiştirmesi konusunda da yasal düzenleme gerekmesi halinde yapılacağını ifade eden Başbakan, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğinin altını çizdi.

Başbakan Ünal Üstel Bakanlıkların kurumsal yapıya kavuşturulması için de yasal çalışma başlatılacağını ve bundan sonra koalisyon pazarlıklarında bakanlıklar altındaki dairelerin değişmeyeceğini anlattı.

Sürüş ehliyeti birimlerindeki greve de değinen Başbakan Üstel, personel eksikliğiniğn var olduğunu ancak çözümün halkı mağdur etmek olmadığını, uzlaşı ile sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Personel fazlası olan dairelerden ihtiyaç olan dairelere personel kaydırılması konusunu da hükümet ortaklarıyla ele alacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, Girne’de iç içe geçen bazı dairelerin de ayrı binaya taşınması için çalışacaklarını belirtti. BRT

Son Güncelleme: 16.08.2022 13:52
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