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Başbakan Üstel'den açıklama!

Başbakan Ünal Üstel, Girne bölgesinden başladığı ilçelerdeki devlet dairelerine yönelik ziyaretlerine bugün de Devlet Piyangoları biriminin Girne’deki dairesini ziyeretle devam etti.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:54
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Başbakan Üstel'den açıklama!


Sorunları yerinde tespit ve yetkililerden ilk ağızdan bilgi alma hedefiyle yaptığı ziyaretlerde Başbakan Ünal Üstel’e Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Başbakanlık yetkilileri eşlik etti.

Başbakan Üstel, ziyareti sonrasında BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Üstel dünkü daire ziyaretleri sırasında Motorlu Araçlar bölümü ve özellikle ehliyet çıkarma bölümünün büyük bir sıkışıklık tespit ettiklerini, vergi dairesinin ise birbirine girdiğini ve orada genişletme çalışması yapma imkanı bulunmadığını o nedenle yeni arayışlar başlattıklarını kaydetti.

“Dünden itibaren yaptığımız istişareler ve çalışmalar neticesinde Girne bölgesinde hem ehliyet müfettişlerinin sınavlarını yaptığı bölge, hem de piyangolar biriminin olduğu bölgede geniş araç park yeri imkanının da olduğunu gördük” diyen Başbakan Üstel, devlet daireleri için yeni bina yapmak üzere belediyeye ait bir arazinin protokolle başbakanlığa devredilmesi konusunda belediyeyle uzlaştıklarını belirtti.

Üstel, “Ülkemizde ve özellikle turizm beldesi olan ve nüfusun yoğun olduğu Girne’de daha güzel daha çağdaş hizmet verecek bir binanın oluşturulması için Belediye Başkanımızla hem fikir olduk. Dolayısıyla yarından itibaren çalışmalara başlıyoruz ve en zamanda, takribi iki üç ay içerisinde bunu çözmüş olacağız. Burada hem ehliyet bölümü hem de sınavların olacağı komple bir binayı da ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.

Girne Belediyesi Başkan Nidai Güngördü de, Girne’de Araç Kayıt Dairesi’nin Vergi Dairesi’nde hizmet verdiğini anımsatarak, “Dolayısıyla büyük sıkışıklık oluşuyor ve vatandaşlar hizmet almakta zorlanıyorlar. Bu konu sayın Başbakan’a aktarıldığı zaman ne olabilir diye düşündük ve terminal bölgesinde uygun bir noktada hem memurların daha rahat bir ortamda hizmet vereceği, hem de vatandaşların daha rahat bir ortamda hizmet alacağı bir bina tasarlamayı düşündük” dedi.

Güngördü, belirlenen alanda çalışmaların bugünden itibaren başlayacağını belirterek, Başbakanlık ile Girne Belediyesi’nin birlikte yapacağı bu güzel hizmet nedeniyle Başbakan’a ve diğer yetkililere teşekkür etti. BRT

Anahtar Kelimeler:
Başbakanünal üstel
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