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Başbakan Üstel'den açıklama!

11 Kasım 2022 Cuma 09:10
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Başbakan Üstel'den açıklama!



Başbakan Ünal Üstel; Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ile sosyal yardım alan muhtaç duruma düşmüş vatandaşlara, cemile yardımı alan vatandaşlara, engelli bireylere, aziz şehitlerimizin ailelerine ve malül gazilerimiz başta olmak üzere toplam 10.073 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına katkı sağlanması amacıyla 45 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Toplumumuzu derinden etkileyen doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi olağan dışı durumlarda, vatandaşlarımızın acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarının karşılanması, ulaşım sıkıntısı yaşanılan bazı hizmetlere erişimin sağlanması ve yaşanılan mağduriyetlerin en aza indirilmesi için yardımların yapıldığını belirten Başbakan Üstel, bu çerçevede yapılan yardımların; sağlık, eğitim, kırtasiye, özel eğitim, geçim zorluğu, yaşam malzemesi, ev tamiratı, ulaşım, cenaze nakli gibi alanları kapsadığını ifade etti.

Ekim-Kasım ayı için, Cemile Yardımı Alan 5 kişiye aylık 2 bin TL, Sosyal Yardım Alan 4.094 kişiye aylık 2 bin TL, Engelli Yardımı Alan 5.307 kişiye aylık bin TL, Sosyal Transfer (Şehit Ailesi + Malül Gazi) 649 kişiye aylık 2 bin TL ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Gören Engelli 18 kişiye aylık bin TL olmak üzere 10.073 kişiye, 9 Kasım 2022 tarihinde 29,6 milyon TL’nin ödendiğini ve sözkonusu proje için Aralık ayı içerisinde yine aynı kapsamda yeni bir ödeme daha yapılacağının müjdesini verdi.

Başbakan Ünal Üstel; ‘’Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç sahibi Kıbrıs Türkü kardeşlerine, önceden olduğu gibi her alanda destek olmaya devam edeceğini ’’ belirtti.

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