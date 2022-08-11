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Başbakan Üstel'den açıklama

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:53
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Başbakan Üstel'den açıklama


Üstel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Anavatanımız tarafından Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Abdülhamit Han’ın Mavi Vatan’daki yolculuğuna refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan’ın evlatları olan “Hakan, Kutsi ve Murat” isimlerinin verilmesi bizler için çok anlamlıdır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Anavatan Türkiye’nin Abdülhamit Han Sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatması, bölgede yaşanacak olan güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacaktır.
Mavi Vatan’da Anavatan ile birlikte yürüttüğümüz hak arayışımızda Abdülhamit Han Sondaj gemisinin bizlere büyük bir güç katacağına olan inancımız tamdır.
Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye’nin bölgede yapmış olduğu çalışmalar bizleri gururlandırmaktadır.
Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir.
Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamaların ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Son Güncelleme: 11.08.2022 10:57
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