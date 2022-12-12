Başbakan Üstel: "EL-SEN DEDİKODU YAPIYOR"

ÖZEL HABER

El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali'nde 3 günlük yakıt kaldığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs'ın bu yöndeki sorusunu yanıtladı.

"Yakıt sorunumuz yok, gemi önümüzdeki günlerde adaya geliyor" diyen Üstel, şunları söyledi:

"Sürekli elektrikle ilgili dedikodular dönüyor. Bundan kurtulmak için TPİC'le anlaşma imzaladık. Ulaşımdaki navlun ücretini bu anlaşamayla ortadan kaldırdık ve biz artık tek İtalyan borsaasında o günkü yakıt fiyatı ne ise, gemi geldiğinde o fiyata bakıp ödeme yapıyoruz. Bu ay gelen gemide bu borsaya göre kar da elde ettik. Elektrik Kurumunda yakıt bitti söylemleri insanları germek içindir. Buna gerek yok. Hükümet olarak her türlü alternatifi göz önünde bulundurduk. Yakıt sıkıntımız yok, gemi önümüzdeki günlerde geliyor."