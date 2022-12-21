Başbakan Üstel, Güzelyurt'tan seslendi!

UBP “Büyük Buluşma” sloganıyla bölge bölge halkla buluşmaya devam ediyor. Hükümet ortaklarının genel başkanlarının bir araya geldiği “Mahmut Özçınar’a Destek Buluşması" şölen havasında gerçekleşti.

Güzelyurt Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nu tıklım tıklım dolduran vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcı Turizm Kültür Gençlik Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın konuşma yaptığı şölende

Mahmut Özçınar ile UBP ve YDP’li belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, hükümeti kurarken ilk olarak ulusal dava, ikinci olarak ise ekonominin çarklarını yeniden döndürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“KKTC ARTIK YALNIZ DEĞİLDİR”

“Ulusal davamıza sahip çıktık, Cumhurbaşkanımız ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu davayı savunuyoruz. Artık iki egemen eşit devlet vardır” diyen Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndan KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığını anımsattı. Bu çağrının meyve vermeye başladığını, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üye olduğunu söyleyen Üstel, “Bizim de hükümet olarak görevimiz bayrağımızı daha da yüceltmek ve KKTC’nin tanınması için elimizden geleni yapmaktır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan iktidar partilerinin yöneticilerinin ülkemize geldiğini hatırlatan Üstel, “Bir millet üç devletiz.. Artık KKTC yalnız değildir, durmak yok yola devam” dedi, salonda alkış tufanı koptu.

ULUSAL DAVA, GÜÇLÜ EKONOMİ...

Türkiye ve KKTC arasında yapılan İktisadi ve Mali İş Birliği protokolleri kapsamında ekonominin canlanması için çalışmalar yapıldığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Teşvikler ve hibeler ile ekonomiyi canlandırdık. 2019 Ekim ayındaki verileri yakaladık ama durmak yok.. Güzelyurt'u turizmde, tarımda, narenciyede daha ileri götürmek için teşviklerimiz devam edecek. Engellilerimize, ihtiyaçlı insanlarımıza verdiğimiz hibelere de devam edeceğiz. Anavatan Türkiyemiz ile birlikte yola devam edeceğiz”

“REFORMLA KAZANAN KKTC OLDU”

Muhalefetin tüm karşı çıkışına rağmen belediyeler Reformu’nu Meclis’te sabahlayarak geçirdiklerini ifade eden Üstel, “Reformla kazanan KKTC oldu. Biz bu reformu belediyelerimizi güçlendirmek için yaptık. Çünkü güçlü belediyeler yaratıp güçlü KKTC’nin dünyadaki yerini almasını hedefliyoruz. Kalkınmanın yerelden başlayacağının bilinciyle hareket ediyoruz. İşte yerel kalkınmanın en önemli örneklerinden biri de Güzelyurt’tur” ifadelerini kullandı.

“GÜZELYURT ASLA VERİLMEYECEK”

Mahmut Özçınar’ın Güzelyurt’u köyden kente dönüştürdüğünü ifade eden Üstel, “Daha yapacak çok işimiz var. Güzelyurt verilecek dendi, peşkeş çekilecek dendi. Ama biz ne yaptık, Güzelyurt’a yatırımları taşıdık, üniversiteleri getirdik. Kentin alt yapı çalışmaları Mahmut Başkan’ın vizyonu ile tamamlandı. 15 Kasım’da narenciye bahçelerimizi Anadolu’dan gelen suyla buluşturduk. Güzelyurt asla verilmeyecektir, burada daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Ünal Üstel’in son sözleri salonu dolduran partililere yönelikti:

“Seçimden hiçbir endişem yoktur ama sizden son günlerde daha çok çalışmanızı ve sandıktan Mahmut Başkan’ın farkla çıkmasını istiyorum”

“HÜKÜMET UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR”

DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Başkanı Erhan Arıklı da konuşmalarında birlik beraberlik mesajları verdi. Hükümetin uyum içinde çalıştığını ifade eden Ataoğlu ve Arıklı, belediyeler reformu ile 29 vekilin muhalefet karşısında dim dik durduğuna vurgu yaptı.

Hükümetin 18 beldede 18 belediye başkanı adayı olduğunu söyleyen parti başkanları, tüm adayların hükümetin adayları olduğunun altını çizdi.

“İLKLERE İMZA ATTIK, ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar da konuşmasında ittifakın adayı olarak bu yolda yürümekten gurur duyduğunu söyledi.

Güzelyurt’un değişimini ve gelişimini yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Özçınar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle önemli projelerin bölgede hayat bulduğunu belirtti. Devletin ve belediyenin öz kaynakları ile ilklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Özçınar, "Devam eden projeleri tamamlayacak, yeni projeleri de tarihlendirerek tamamlayacağız. Önemli olan hedefleri doğru koyabilmektir" dedi.