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Başbakan Üstel, İstanbul’da göz operasyonu geçirdi

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da gözde kornea yırtılması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:50
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Başbakan Üstel, İstanbul’da göz operasyonu geçirdi



Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da gözde kornea yırtılması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Başbakan Ünal Üstel’e önceden planlanan bir operasyon ile göz yüzeyine koruyucu bir zar nakli yapıldı.

Operasyonu yapan Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da gözde kornea yırtılması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

TAK ajansının haberine göre operasyonu yapan doktor, Başbakanın durumunun iyi olduğunu ve gözündeki sorunun bundan sonraki süreçte tıbbi tedavi ile iyileştirileceğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel’in Cuma günü yurda dönmesi bekleniyor.

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