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Başbakan Üstel: Jeneratörler 10 Gün İçinde Devreye Girecek

KKTC’ye Türkiye tarafından bugün iki tane jeneratör hibe edildi. Jeneratörler bugün Gazimağusa Limanı'nda teslim alındı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 10:52
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Başbakan Üstel: Jeneratörler 10 Gün İçinde Devreye Girecek
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Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye tarafından hibe edilen jeneratörlerin teslim alımı için limana ziyarette bulundu.

TÜRKİYE TARAFINDAN HİBE EDİLEN JENERATÖRLER ÜLKEYE ULAŞTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye hibe ettiği iki jeneratör bugün ülkeye ulaştı. İki jeneratör bugün 10.00 raddelerinde Gazimağusa Limanı’na ulaştı. Toplam 50 megavatlık 2 jeneratör Gazimağusa Limanı’na geldi

BAŞBAKAN ÜSTEL: JENERATÖRLER 10 GÜN İÇİNDE DEVREYE GİRECEK

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye hibe ettiği iki jeneratörün 10 gün içinde devreye gireceğini açıkladı. Üstel, ülkede yaşanan enerji sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını açıkladı.

“JENARÖTÖRLER İÇİN ÜCRET ÖDENMEDİ”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye tarafından hibe edilen jeneratöreler için herhangi bir ücret ödenmediğini söyledi. Üstel,” Türkiye her zaman yanımızda. Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor ve dövizdeki dalgalanmalar ve Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor; bu yüzden enerji sorunu yaşanıyor. Rusya- Ukrayna savaşı yaşandığı müddetçe bu sorunlara yaşayacağız” dedi.

FİKRİ ATAOĞLU, ERDOĞAN’A VE OKTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye tarafından hibe edilen jeneratörler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti. Ataoğlu, hibe edilen jeneratörlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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