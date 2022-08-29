Başbakan Üstel: Karma oyu kaldırma düşüncesindeyiz

Başbakan Ünal Üstel, bu sabah BRT’de yayınlanan Manşet+ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” konusunda konuşan Başbakan Üstel, belediyeler reformuyla ilgili sürecin 2008’de başladığını ve o yıl “siyasi bir kararla” köylerin belediyelere bağlandığını ancak sonrasında konuya hiç el atılmadığını anlattı.

2008’de köyler belediyelere bağlanırken UBP’nin muhalefette olduğunu hatırlatan Üstel, “O zaman UBP muhalefetini yaptı ama iktidar parmak çoğunluğu ile yasayı geçirdi. 2008’den sonra bir şey yapılmadı, sadece köyler belediyelere bağlandı ve bırakıldı” dedi.

- Üstel, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’ya yönelik eleştirileri “siyasi” olarak niteledi

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”nın Meclis’te kabul edildiği gün muhalefetin takındığı tavrı eleştiren Üstel, muhalefet partilerinin iktidar oldukları dönemde belediyeler reformu ile ilgili adım atmadığını söyledi.

Üstel, “Muhalefet tabii ki eleştiri yapacak ama toplumu bölmek kimsenin işine gelmez” diyerek, muhalefeti halkı “galeyana getirmekle” suçladı.

Belediyelerin kapatılmadığını, güçlendirmek amacıyla birleştirildiğini vurgulayan Üstel, bahse konu yasaya yöneltilen eleştirileri “siyasi” olarak niteledi.

Muhalefetin 28 belediye ile seçime gidilmesini ve 4 sene sonrası hedeflenerek belediyelerin yeniden dizayn edilmesini talep ettiğini aktaran Üstel, kendilerinin ise kaybedilecek zaman olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.

- “Toplumu bu kadar germeye kimsenin hakkı yok”

Meclis'in geçen hafta belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili tasarıyı görüştüğü olağanüstü oturumunda muhalefet milletvekillerinin kürsüyü işgal ettiğini ifade eden Üstel, “Yaşananları herkes görgü, toplumu bu kadar germeye kimsenin hakkı yoktur. Bugüne kadar hiç olmadı, Meclis kürsüsü işgal edildi. Bunu halkın görmesine, yaşamasına gerek var mıydı? Bana göre yoktu. Eksiğimiz olabilir, Anayasa Mahkemesi’ne de gidebilir. Anayasa Mahkemesi’nden bazı maddeleri de dönebilir… Hiç önemli değil. Düzeltir tekrar yaparız, yeter ki yapalım” ifadelerini kullandı.

- “Biz her şeyimizi verdik ama sendikalardan beklediğimiz karşılığı bulamadık”

Sendikaların da "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili tutumunu eleştiren Üstel, şöyle konuştu:

“Sendikalar ‘çalışanlar mağdur olacak’ diye feryat etmeye başladı. Sendikaları çağırdık, ‘çalışanların hiçbiri mağdur olmayacak, özlük haklarına dokunulmayacak, belediyeleri güçlendireceğiz’ dedik. Güvenceyi verdik, ‘ne isterseniz yazın getirin aynen koyacağız’ dedik. Ama maalesef hâlâ bağırırlar, amaç siyasi, amaç bana göre ülkeyi yıpratmak…

Perde getirisinde diyorlar ki, belediye sayısının azaltılmasına itirazları yok… Sendikacı arkadaşlarıma saygım ve sevgim büyük ama çalışanlara ne istediyseniz verdik hâlâ niye bağırıyorsunuz? Biz her şeyimizi verdik ama sendikalardan beklediğimiz karşılığı bulamadık.”

Birçok belediyede mali sıkıntılar olduğuna da vurgu yapan Üstel, halka iyi ve doğru hizmet vermek adına çalıştıklarını belirterek, muhalefet edenleri popülizm yapmamaya çağırdı.

- “Bundan sonra yerel seçimler 4 yılda bir kasım ayının son pazar günü olacak”

“Biz 'radikal tedbirler alacak ve ülkeyi yeniden şekillendireceğiz' dedik ve ilk adımı yerel yönetimlerden attık” diyen Başbakan Üstel, 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nda değişiklik yapılması ile ilgili de komite çalışmalarının sürdüğünü ve bunun da seçimden önce geçeceğini kaydetti.

Yerel seçimin kasım ayının son pazar günü yapılacağını anımsatan Üstel, bundan sonraki yerel seçimlerin de 4 yılda bir kasım ayının son pazar günleri olacağını söyledi.

- Mahkeme süreçleri…

CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören ve mahkemece karar için süresiz ertelenen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkındaki davaya da değinen Üstel, mahkemenin vereceği karara saygısının sonsuz olacağını söyledi.

CTP’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yı da Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı ile ilgili ise Üstel, UBP’nin kasım sonunda 18 belediye için seçime gitmek üzere hazırlıklarına başladığını ancak mahkeme kararına göre 28 belediye ile de seçime gidebileceklerini belirtti.

- Asgari Ücret ve Göç Yasası…

Hükümetin diğer icraatlarından da bahseden Üstel, asgari ücretin ilk kez vergiden muaf tutulduğunu, “Göç Yasası” kapsamında kamuya girenlere ise hayat pahalılığı oranının daha yüksek yansıması için vergi dilimlerinde düzenleme yapılacağını anlattı. Üstel, kamu reformunun da hükümetin hedefleri arasında olduğunu söyledi.

- “Artık üniversiteler getirdiği öğrenciden sorumlu olacak”

15 Kasım’da açılması hedeflenen yeni Ercan Havalimanı ile ülkeye daha çok uçak geleceğine inanç belirten Üstel, öğrenci veya turist olarak gelen ancak halkın huzurunu bozanları ise affetmeyeceklerini vurguladı.

Ülkeye öğrenci veya turist olarak gelen ancak halkın huzurunu kaçıran kişilerin sınır dışı edileceğini ifade eden Üstel, yabancıların huzuru kaçırmasını önlemek için e-vize uygulaması üzerinde çalışıldığını anlattı. Üstel, “Artık üniversiteler getirdiği öğrenciden sorumlu olacak. İnsanımızın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

KIB-TEK ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel, KIB-TEK’teki yapısal sorunları gidermek için yeni bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu ve kurumun düzeltilmesi için “a’dan z’ye incelendiğini" söyledi.

-"Karma oy kalkacak"

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasının sonunda, ülkede istikrar sağlanmasının önemine vurgu yaparak, “İstikrarın sağlanması için atacağımız bir diğer adım Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yapmaktır. Karma oyu kaldırma düşüncesindeyiz. Artık ülkeye istikrar getirmek için ne yapılması gerekirse yapma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.