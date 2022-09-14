Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Başbakan Üstel KTFF Başkanı Sertoğlu ve heyeti ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel ,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

14 Eylül 2022 Çarşamba 20:52
13 Okunma
Başbakan Üstel KTFF Başkanı Sertoğlu ve heyeti ile görüştü


KTFF ve Puma iş birliğini kutlayan ve bu tarz birlikteliklerin KKTC’ye güç kattığına inandığını kaydeden Üstel, “Bu konuda hem KTFF’yi hem de Puma yetkililerini kutlarım. Bu ülke bizim, sahip çıkmalıyız ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aşılamalıyız. Spor burada çok önemli roldedir. Bu formayı her yerde göstermeli, giymekten gurur duyduğumuzu vurgulamalıyız ” diye konuştu.

-Sertoğlu: “Kıbrıs Türk halkı olarak formaya sahip çıkmalıyız”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise sürece olan desteğinden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti. Puma ile çok uzun süredir bu gurur duyulacak olay için çalıştıklarını kaydeden Sertoğlu, “Lansman gecesi bir Kıbrıslı Türk olarak gurur duydum. Dile kolay ama süreç çok kolay değildi. Artık bizim de bir milli formamız var” dedi.

Bu formaya tüm Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, “Biz güzel bir yola çıktık, bu yolda herkesin desteği çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu formayı milli futbolculara giydirmek bizim işimiz, bu konuda da çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz.”dedi.

Görüşmede Başbakan Üstel’e ise Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan ÜstelKTFFKıbrıs Türk Futbol FederasyonuHasan Sertoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şahsımı yıpratmak için yalan, yanlış iddialar atılıyor"
"Şahsımı yıpratmak için yalan, yanlış iddialar atılıyor"
Manavoğlu: Gelişimi sevinçle izliyoruz
Manavoğlu: Gelişimi sevinçle izliyoruz
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim