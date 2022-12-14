Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı...
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
banner107

Başbakan Üstel OTEM’i ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Girne’de, Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi’ni (OTEM) ziyaret etti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:22
32 Okunma
Başbakan Üstel OTEM’i ziyaret etti



Üstel’e ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Turizm Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

-Üstel

Başbakan Üstel, hükümetin bir ilke imza attığını ve uzun zamandır kapalı olan OTEM’in yeniden yaşam bulduğunu söyledi.

Üstel, OTEM’de aktif bir şekilde gençlere hizmet verip yerel iş gücünü ekonomiye kazandıracaklarını kaydetti.

Lokomotif sektör turizme yerel iş gücünü kazandırmak amacıyla eğitimlere önem verdiklerini belirten Üstel, ülkede yatak kapasitesinin 26 bine ulaştığını ve hedefin 50 bin olduğunu söyledi.

OTEM’den eğitim alan kişileri istihdam edecek işletmelerin iki yıl boyunca sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Üstel, hükümet olarak yerel iş gücünü desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Turizm ve diğer alanlarda bu kursları sürdüreceklerini ifade eden Üstel, KKTC’yi gençlerle birlikte yücelteceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, “iktidarda olacakları 2027 yılına kadar yeni yatırımları ülkeye kazandırmak, gençleri de en iyi şekilde çalışma hayatına kazandırmak için eğitimlere önem verdiklerini” de söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, yeniden hizmete açılan OTEM’in 12 ay hizmet verecek şekilde düzenlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Amaçlarının ara eleman yetiştirmek ve turizmin önünü açmak olduğunu ifade eden Ataoğlu, gönüllü gençleri kutladı, hocalara teşekkür etti, rehberlik eğitimi ile ilgili müracaat kabul ettiklerini de söyledi.

Ataoğlu, hizmet içi eğitim ve diğer sektörlerde eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar da başlattıklarını kaydetti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy da, turizmin ülkenin önemli bir sektörü olduğunu ifade ederek, OTEM’in yeniden devreye girdiğini, yerel iş gücünün burada verilecek eğitimlerle destekleneceğini söyledi.

Her bölümde elemanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Taçoy, burada eğitim alanlara Asgari ücretin yarısını vereceklerini, ayrıca buradan eğitimini tamamladıktan sonra işe girecekleri işletmelere iki yıl boyunca destek vereceklerini anlattı.

Taçoy, Sadece turizm değil diğer sektörlerde de desteklerin süreceğini, meslek kazanımlarına devlet olarak sürdüreceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelBaşbakanOTEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de uyuşturucu operasyonu!
Girne'de uyuşturucu operasyonu!
KİMİ DUBAİ'DE, KİMİ EVİNDE OLACAK...
KİMİ DUBAİ'DE, KİMİ EVİNDE OLACAK...
El-Sen sordu: Borcu olanların elektrik akımı neden kesilmiyor?
El-Sen sordu: Borcu olanların elektrik akımı neden kesilmiyor?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim