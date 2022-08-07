Başbakan Üstel: Sorumluluğumuzun farkındayız

Bakan ve milletvekilleri ile Güzelyurt’ta vatandaşın sorunlarını dinleyen Üstel, hükümet çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

Güzelyurt’taki buluşmada kamuoyuna net bir mesaj veren Üstel, “Halkı düşünmeyen, bireysel çalışan, yanlış yapan, kamu kaynağına göz diken kim varsa, ister bakan, ister bürokrat, isterse kamu görevlisi, kimsenin gözünün yaşına bu güne kadar bakmadım, görev sürem içerisinde de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi.

Üstel, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, herkesin üzerine düşen sorumluluk oranında görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın önceliğinin ekonomik sorunlar olduğu, şikayet ve önerilerin bu alana yoğunlaştığını gözlemlediklerini belirten Üstel, “Kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesidir” dedi.



ENERJİDE YENİ POLİTİKALAR GÜNDEMDE



Başbakan Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

Üstel, Kıb- Tek yönetimi ve ilgili bakanlıklara iki konuda talimat verdiğinin altını çizerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi.

Üstel ayrıca sektör sektör analiz yaparak, “daha çok üretim, daha çok istihdam” prensibiyle hareket ederek, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı.

Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirim, mutlaka faturalara yansıyacak şekilde tedbir alıyoruz” ifadesini kullandı.



