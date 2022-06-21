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Başbakan Üstel: “Sorunların çözümü için çalışmalar başlatıldı”

Başbakan Ünal Üstel, sağlık çalışanlarının sorunlarını bildiklerini, fedakar sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

21 Haziran 2022 Salı 12:04
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Başbakan Üstel: “Sorunların çözümü için çalışmalar başlatıldı”
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Başbakan Ünal Üstel, Mustafa Taşcıoğlu başkanlığındaki Tıp-İş heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede, sağlık çalışanlarının yaşadığı çeşitli sorunları ve kamu sağlık çalışanları yasasında değişiklik yapılması gerektiği görüşünü dile getiren Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşcıoğlu, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, siz de bu sıkıntılı dönemde görev aldınız” diyerek Başbakan Üstel’e çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi, kabulden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel, dile getirilen sorunları bildiklerini ve sıkıntıların aşılması için zaten çalışmaların başladığını söyledi.

Kamuda yasaların çok eski olduğunu ifade ederek, yasaların yeniden güncelleştirileceği bilgisini veren Başbakan Ünal Üstel, yasaların güncelleştirilmesi için kamuda göreve yapan hukukçulardan bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

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