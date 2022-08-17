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Başbakan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:33
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Başbakan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti


Bazı temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra bazı bürokratlar hazır bulundu.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesinin ardından, saat 18.00’de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” Belgeseli Galasına katılacak.

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