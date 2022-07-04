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Başbakan Üstel: “Teknecik Elektrik Santrali’ne düzenli akaryakıt temini yapılıyor”

“Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki 2 jeneratör yarın devreye giriyor”

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:08
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Başbakan Üstel: “Teknecik Elektrik Santrali’ne düzenli akaryakıt temini yapılıyor”
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Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki elektrik kesintilerinin trafoların tamirinden kaynaklandığını, yakıt sıkıntısı olmadığını, Teknecik Elektrik Santralı’na düzenli akaryakıt temini yapıldığını söyledi.

Başbakan Üstel, Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki iki adet jeneratörün de yarın devreye gireceğini bildirdi.

Akaryakıt İhalesini alan firmanın ihaleden çekilmesi ile kısa süreli bir sıkıntı yaşadığını, ancak kısa sürede onun da aşıldığını ifade eden Başbakan Üstel, ilgili firmalardan yakıt temininin düzenli yapıldığını ve Teknecik Elektrik Santralı’nın 1 yıllık akaryakıt temini için uluslararası ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Elektrik konusunda bazı odakların abartılı haberlerle toplumu germeye ve kaos çıkarmaya çalıştığını kaydeden Başbakan Üstel, Teknecik Elektrik Santralına düzenli olarak yakıt geldiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Teknecik Elektrik Santralının bir yıllık gereksinin karşılığı olan 200,000 Metrik Ton akaryakıt temin edilmesi için Merkezi İhale Komisyonu üzerinden uluslararası yakıt alımı ihalesine çıkılacağını kaydetti.

İki jeneratör yarın sisteme dahil ediliyor

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den gelen toplam 50 megawatt gücündeki iki jeneratörün test çalışmalarının bugün yapıldığını ve yarın sisteme dahil edileceğini belirterek, “Daha önce 10 gün demiştik ama daha erken bir sürede 50 megawattlık elektrik enerjisi yarın devreye giriyor. Ayrıca mevcut arızaların giderilmesi için süratle çalışılıyor” dedi.

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