Başbakan: Yerli üretim önemini bir kez daha ortaya koydu

Genel Kurul’da ilk olarak milletvekili seçilmesi nedeniyle başkanlıktan ayrılan Hüseyin Çavuş Kelle üyelere seslendi.

Kelle, birliğin 80 yılda büyük başarılara imza attığını ifade ederek, kendisinin göreve geldiği 2014 yılından bu yana yapılan faaliyetleri anlattı.

Ardından konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, eskiden bugüne tarımsal alandaki bakış açısının çok değiştiğini vurgulayarak, tarımın devlet politikası olmasının önemini dile getirdi.

Tarımsal faaliyetlerin daha iyi olması için kendilerine büyük görevler düştüğünü kaydeden Oğuz, seçilecek yeni yönetimle işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Genel Kurul’da konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu da, Kıbrıs Türk çiftçilerinin Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin her adımında etkin olarak yer aldıklarını ifade ederek, pandeminin başladığı iki yıl öncesinden bu güne çok şeyin değiştiğini belirtti.

Sucuoğlu, pandemi ve savaşların, yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, turizm ve yükseköğrenim kadar, yerel üretimin yani çiftçi ve hayvancının da önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, “Zaman birlik bütünlük zamanıdır. Süreç sıkıntılıdır ve dünya büyük bir buhrandadır. Kıbrıs Türkü daha önce de zor süreçlerden geçmiş ve her zaman bunu aşmıştır. Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’nin birçok sektörü barındırdığını ancak hizmet sektörleri olan turizm ve yükseköğrenime gıda sağlayan tarımın öneminin bir başka olduğunu belirtti.

Töre, kendi Tarım Bakanlığı dönemindeki icraatlarından örnekler vererek, geç kalınmış olmasına rağmen yerel üretim ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Töre ayrıca, iklim şartlarına uygun tarımsal faaliyetlerin artırılmasının önemini de dile getirdi.

Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 80 yıl önce kurulan birliğin ada genelindeki tüm çiftçileri örgütleyerek oluşturulduğunu anımsatarak, 80 yılın bu çerçevede ilerleyerek devam ettiğini söyledi.

Tatar, turizm ve eğitim nedeniyle nüfusun artmasıyla daha fazla insana üretme gerekliliğinin oluştuğunu da anlatarak, sadece arpa veya buğday değil, katma değeri yüksek olan birçok ürünü teknolojinin de verdiği imkanlarla halka sunmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin de desteği ile sürdürülebilir bir yapının devamı için faaliyetlerin artarak ve çeşitlenerek devam etmesi gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı, örgütler, hükümet ve devlet işbirliği ile çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Genel Kurul’da ayrıca Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay da birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’da oy verme işlemi başladı.

Oğuz Ceyda ve Mehmet Nizam’ın aday olduğu genel kurulda oy verme işlemi akşam saatlerine kadar devam edecek.