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Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması
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KIBRIS GAZETESİ'ne konuşan Başbakan Tatar, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılması gereken zammın kendilerine kaldığını anımsatarak, akaryakıt zammı kaçınılmaz dedi.

Döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt zammını da kaçınılmaz kıldı.

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Ancak Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi hükümeti, zammı bayram geçene kadar baskılama kararı aldı.

Döviz kurlarında düşüş olmazsa, bayram sonrası zam kaçınılmaz.

KIBRIS Gazetesi'nde konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Gözüm kurlarda, zam yapmak istemiyoruz ama döviz kurlarının yükselişi sürerse bu kaçınılmaz. Geçmiş hükümet zammı bize hediye bıraktı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt Zammı
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Vatandaş 2019-06-03 12:40:56

E hatırlatma olsun size sn başbakan geçmiş hükümet ekim,kasım,aralık hp yide temmuzda verecekti o da size hediye olacak halkı unutmadan 4 gözlle hp yi bekliyoruz ayrıca asgari ücretliyide unutmazsanız seviniriz..iyi bayramlar..

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