Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması

KIBRIS GAZETESİ'ne konuşan Başbakan Tatar, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılması gereken zammın kendilerine kaldığını anımsatarak, akaryakıt zammı kaçınılmaz dedi.

Döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt zammını da kaçınılmaz kıldı.

Ancak Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi hükümeti, zammı bayram geçene kadar baskılama kararı aldı.

Döviz kurlarında düşüş olmazsa, bayram sonrası zam kaçınılmaz.

KIBRIS Gazetesi'nde konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Gözüm kurlarda, zam yapmak istemiyoruz ama döviz kurlarının yükselişi sürerse bu kaçınılmaz. Geçmiş hükümet zammı bize hediye bıraktı” dedi.