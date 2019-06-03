Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması

KIBRIS GAZETESİ'ne konuşan Başbakan Tatar, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılması gereken zammın kendilerine kaldığını anımsatarak, akaryakıt zammı kaçınılmaz dedi.
Döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt zammını da kaçınılmaz kıldı.
Döviz kurlarında düşüş olmazsa, bayram sonrası zam kaçınılmaz.
KIBRIS Gazetesi'nde konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Gözüm kurlarda, zam yapmak istemiyoruz ama döviz kurlarının yükselişi sürerse bu kaçınılmaz. Geçmiş hükümet zammı bize hediye bıraktı” dedi.
E hatırlatma olsun size sn başbakan geçmiş hükümet ekim,kasım,aralık hp yide temmuzda verecekti o da size hediye olacak halkı unutmadan 4 gözlle hp yi bekliyoruz ayrıca asgari ücretliyide unutmazsanız seviniriz..iyi bayramlar..