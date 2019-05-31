Başbakan’dan kamuda ikinci iş açıklaması

,kamuda ikinci iş ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci iş yapan devlet memurları asıl işini yaparsa, ikinci bir işi yapmaya takati kalmaz" dedi.

İkinci işi önlemek için denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, Gazeteci Rasıh Reşat'ın "İkinci işten vergi alınsın " önerisine “İşsiz insanlar var iken ikinci iş yapılması yanlış.İşlerini yapıp haklarını alsınlar.Bu şekilde cesaretlendirmek doğru değil” dedi.