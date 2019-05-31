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Başbakan’dan kamuda ikinci iş açıklaması

BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olan Başbakan Ersin Tatar, gündemi değerlendirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:02
Başbakan’dan kamuda ikinci iş açıklaması
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Başbakan,kamuda ikinci iş ile  ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci iş yapan devlet memurları asıl işini yaparsa, ikinci bir işi yapmaya takati kalmaz" dedi. 

İkinci işi önlemek için denetim yapılması gerektiğini vurgulayan  Başbakan Tatar, Gazeteci Rasıh Reşat'ın "İkinci işten vergi alınsın "  önerisine  “İşsiz insanlar var iken ikinci iş yapılması yanlış.İşlerini yapıp haklarını alsınlar.Bu şekilde cesaretlendirmek doğru değil” dedi.

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Son Güncelleme: 31.05.2019 09:28
Anahtar Kelimeler:
Başbakan
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Osman 2019-05-31 09:51:13

Helal olsun işsizlik bu şekilde önlenir.. memur olup da tarla eken sürüp biçen cok

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Summer_Balsilli 2019-05-31 10:47:28

Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmayaa başlayabilirr.


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magosa 2019-05-31 11:22:42

ogretmenlere dersane acmaları ıcın ızınler gokten zembılle ınmememıstır dıye dusunurum ve tum bakan vekılllerın cocuklarıda pasa pasa gıdıyor .
Degerlendırılebılır

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öz 2019-05-31 13:03:09

Ne büyük laf etti ama! Helak olmayın. Devlette çalışın.

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Kemal 2019-05-31 18:23:17

Ersin ersin bey çok güzel ama devamı yok . Şikayet hattı yapın şikayet edilsin ya kamu görevi yada şahsi işin mi ikaz sonra işden çıkarılsın . Laflar güzel icraat yapmak lazım . Ağızdan çıkan yapılır ise ilk seçimde herkes yerinde kalır

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xxxc 2019-05-31 18:36:08

şikayet hattı açılsa herkes ihbar eder ama ihbarlar havada kalır.. en gÜzeli sahte hesaplardan sosyal medyada isimler yayınlamak.. kimse gerçek ismiyle şikayet etmek istemeyecektir. rumuz ile sosyal medyadan ihbar yayınlayacak site yapsın devlet bakın görün 2.is yapmayan sayısı çok azdır...

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BIKKIN 2019-05-31 16:30:46

ÖĞRETMENLERE İZİN VAR DOKTORLARA YOK. DOKTOR İHTİYACIMIZ VAR. DEVLET HASTANESİNDE BÜTÜN GÜN BEKLEYECEK VAKTİMİZ YOK. ÖZELE GİDEN DOKTOR YOK. YASAKMIŞ. ORTADAKİ CANDIR CAN. CANIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ HEKİMLERE DAHA ADİL OLUN

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Magusalı 2019-05-31 22:18:30

Herkes işini yapsın. İşin ucu kaçmiştır. Başka işi olan istifa etsin gitsin yerini dolduracak çok kişi vardır.

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