Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Başbakanı gurvada kısan bir şey istiyor!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:11
164 Okunma
Başbakanı gurvada kısan bir şey istiyor!

Sabri geldi dün!

Bizim Sabri canım!

“İşimiz hikaye abi” dedi!

Anlamadım, “anlat Sabri” dedim!

“Abi, milletvekili Başbakanı tehdit etmiş” diye çıkıştı…

“Ne tehdidi, nasıl tehdit etmiş be Sabri?” diye sordum, Sabri açıldı:

“… Abi, başbakanın kendi partilisi milletvekili demiş ki, ‘eğer oğluma müdürlük vermezseniz, nisabı unutun’”…

“Peki başbakan ne yapmış Sabri’ciğim, yekleştirmedi genne basbalyayı?” diye çıkıştım!

“Yok abi, çocuk şimdi müdür” dedi Sabri…

-*-*-

Sabri, bu sıcakta zivaniya içilmez ama çok soğuk bir bodiri sipariş etti; bir dikmede bitirdi. Yani fondip etti!

“Hep pazarlık, hep kişisel menfaat” dedi Sabri!

Arsalardan, arazilerden, kredilerden bahsetti…

-*-*-

Başbakanı müteahhitlerin da kandırdığını anlattı!

“Nasıl yani?” dedim, anlattı:

“… Abi, bizim müteahhitler, Girne Hastanesi ihalesini iptal ettirmesi için başbakanı yediler bitirdiler, fukara başbakan da kabul etti, ihale iptal oldu… 60 milyon TL’ye bitecek olan hastane şimdi, bugün ihaleye çıkılsa, en az 160 milyon TL isteyecek… O da Güzelyurt Hastanesi gibi yarım kalacak abi, kesin” dedi…

-*-*-

“İşimiz hikaye” diye de ekledi…

Ve bir soru sordu Sabri:

“… Abi, sence Türkiye Dışişleri Bakanı neden sadece bizim YÖDAK Başkanı’nı ziyaret etti?”…

Doğrusu çok merak ettim ve “neden Sabri, anlat” dedim!

Anlattı…

“Abi, gene kişisel ahbaplık, torpil talebi… Da anlayamadığım bu görüşme gizli olabilirdi, neden basının kapıda fotoğraf çekmesine izin verdiler onu bilemem…”

“Aç meseleyi tam anlamadım Sabri” dedim, döküldü Sabri:

“… Abi, bir özel üniversiteye akreditasyon torpili talep edildi. İçeriden öğrendim… Bizim dışişleri bakanı da yanında ya… Bizim dışişleri bakanı, bahsettiğimiz üniversitenin mütevellisindeymiş ve KTÖS’ün da inadına olsun yani…”

-*-*-

Sabri’yi tut tutabilirsen!

Anlattıkça açılıyor, açıldıkça anlatıyor!

-*-*-

Egemen eşit devletmiş!

Hah ha ha!

Güleyim bari!

Vallahi Sabri diyor ha ben değil!

Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı eşit mi ki “ortak basın toplantısı düzenliyorlar?”…

Eskiden de öyleydi ama Sabriciğim!

Hep böyleydi!

Yeni bir şey değil!

“O zaman, eşit egemen demeyeceksin, gerçeği göreceksin, haddini da bileceksin” diye çıkıştı Sabri!

-*-*-

İşimiz hikaye!

Öyle diyor Sabri!

Bir başka vekil, başbakanı aramış, “karımı başhekim yapacaksınız” demiş!

Sabri durmuyor, tutulmuyor!

Ve şunları anlatıyor:

“… Başbakanı gurvada kıstılar, gelen bir şey istiyor, giden bir şey soruyor… N’apsıııın? O da genel başkanlık hatırına, şaşkın durumda… Şimdi bir vekil, tutturdu, bir hastanemizin başhekimliğine karısının getirilmesini istedi… O da demiş başbakana ki, ‘karımı başhekim yapmazsanız, nisabı unutun!’…

-*-*-

Camiye giden çocuğa da bisiklet!

E hayırlısı!

-*-*-

Başka?

Başka bir şey yok!

Bu ülke bitti!

Ne diyelim, ne yazalım?

Eskiden de bitmişti değil mi?

Haklısınız!

-*-*-

Egemen eşit devlet!

Dünya devletleri sıraya girmiş; “haydi yürüyün da tanıyacayık” diye mesajlar geliyormuş!

Nasıl dediniz?

Tanınsa ne olacak?

O da başka bir acı gerçek!

“İşimiz hikaye” ile KKTC tanınsa ne olacak ki!

İşimiz hikaye!

Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 saatlik elektrik kesintisi!
7 saatlik elektrik kesintisi!
Etkinlik bir hafta boyunca sürecek
Etkinlik bir hafta boyunca sürecek
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim