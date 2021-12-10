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Başbakanın açıklaması sonrası vatandaş bankalardan 12 TL’ye Sterlin talep etti

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’dan “zorunlu” açıklama geldi: “Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur”

10 Aralık 2021 Cuma 18:24
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Başbakanın açıklaması sonrası vatandaş bankalardan 12 TL’ye Sterlin talep etti
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Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitlemeyi planladıkları ve çalışmaların halen devam ettiği” yönündeki açıklaması sonrası vatandaş, bankalardan 12 TL karşılığında 1 Sterlin talep etmeye başladı.

Gün boyu gelen soru ve talepler üzerine, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’dan “zorunlu” açıklama geldi.

Önal, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur” dedi.

Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gün boyunca gelen sorular nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalıyorum:

“Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur”

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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