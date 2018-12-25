Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

Başbakan’ın damarlarında tıkanıklık yok

25 Aralık 2018 Salı 11:31
Başbakan’ın damarlarında tıkanıklık yok

Başbakan Tufan Erhürman’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Başbakan Tufan Erhürman’a yapılan anjiyoda, damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediğini ve sonuçların olumlu çıktığı belirtildi.

Başbakan Tufan Erhürman dün akşam saat 22.30’da yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastahanesi Acil Servisine başvurmuştu.

banner41
Başbakan, Kardiyoloji Servisinde rutin kontrollerinin yapılmasının ardından sonuçları normal saptanmış ancak dün akşam kontrol amaçlı hastahanede ıstırahat etmişti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah doktorların yapmış olduğu konsültasyon sonrasında herhangi bir risk oluşmaması adına Başbakan Tufan Erhürman’a anjiyo yapılması kararı alınmıştı.

Yapılan anjiyo sonrasında Başbakan Tufan Erhürman’ın damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediği ve sonuçların olumlu çıktığı açıklandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akter: Her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyoruz
Akter: Her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyoruz
Kaymaklı Şehitleri anıldı
Kaymaklı Şehitleri anıldı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim