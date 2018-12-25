Başbakan’ın damarlarında tıkanıklık yok

Başbakan Tufan Erhürman’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Başbakan Tufan Erhürman’a yapılan anjiyoda, damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediğini ve sonuçların olumlu çıktığı belirtildi.

Başbakan Tufan Erhürman dün akşam saat 22.30’da yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastahanesi Acil Servisine başvurmuştu.

Başbakan, Kardiyoloji Servisinde rutin kontrollerinin yapılmasının ardından sonuçları normal saptanmış ancak dün akşam kontrol amaçlı hastahanede ıstırahat etmişti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah doktorların yapmış olduğu konsültasyon sonrasında herhangi bir risk oluşmaması adına Başbakan Tufan Erhürman’a anjiyo yapılması kararı alınmıştı.

Yapılan anjiyo sonrasında Başbakan Tufan Erhürman’ın damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediği ve sonuçların olumlu çıktığı açıklandı.