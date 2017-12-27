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“Başbakan’ın hesabı incelensin”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için Başsavcılık ile Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:54
“Başbakan’ın hesabı incelensin”
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Özgürgün’ün hesapları konusunda Savcılık ve Meclise başvuruda bulunan Özyiğit “Mahkeme sunulan ekstrelere göre 7’si döviz, 13’ü TL olmak üzere 20 kapalı hesap var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için Başsavcılık ile Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. 

Söz konusu başvurular Genel Başkan Cemal Özyiğit tarafından dün sabah Başsavcı Aşkan İlgen ile Meclis Başkanı Siber Siber'e yapıldı. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuyla ilgili yazılı açıklamada, Başbakan Özgürgün'ün banka hesaplarındaki parasıyla Meclis'e verdiği mal beyanı arasındaki farkın ortaya çıkacağını belirterek, bu konuda gerekenin yapılması için başvuruda bulunduklarını söyledi. 

Özyiğit, Başbakan Özgürgün'ün mal varlığında artış olduğu halde, bu konuda gerekli değişiklikleri yapıp yapmadığı ve hesaplarındaki para miktarındaki değişiklikleri yasal bir şekilde ispat etmemesinin bir suç meydana getirdiği gerekçesiyle Meclis Başkanlığı ile Başsavcılığa başvuruda bulunduklarını belirtti. 

Cemal Özyiğit, “Madem Sayın Başbakan ısrarla açıklama yapmaktan kaçınmakta, o halde ilgili merciler bu konuda yasal zeminde gerekli girişimleri yapmaları için TDP gerekli başvuruyu yapmış ve kamuoyunun bilgilendirilmesini beklemektedir. Toplumun da beklentisi zaten bu yöndedir' dedi.

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