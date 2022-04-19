ÖZEL HABER

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki restleşme Cumhurbaşkanlığı’na taşındı. Sucuoğlu Atun’u görevden almak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gitti.

Tatar’ın değişim için istekli olmaması üzerine bazı çevreler tarafından Başbakan Faiz Sucuoğlu istifa ediyor şeklinde dedikodular yayıldı.

GÜNDEM KIBRIS’ın Başbakan Sucuoğlu’na yakın kaynaklardan elde ettiği kesin bilgiye göre Başbakan’ın istifası söz konusu değil.

Sucuoğlu’nun Atun’u görevden alacağı ve yoluna devam etmek istediği ifade ediliyor.

Ekonomik sıkıntıların en üst noktada yaşandığı böylesi bir dönemde Başbakan’ın istifa değil tam aksine halkın rahatlamasını sağlayacak düzenlemeler yapmak için görevde olduğunu ifade eden güvenilir kaynak, “Kimse bu tip haberlere itibar etmesin. Başbakan dimdik ayaktadır” dedi.

Hatırlanacağı üzere alkol ve elektrik zammı sonrasında onbinler bir araya gelerek tepki göstermiş Başbakan Sucuoğlu da halkın tepkisini dikkate alarak hem alkolde hem de elektrikte fiyat düşüşü olacağını açıklamıştı. Ancak Maliye Bakanı Atun indirimlerle ilgili kaynak olmadığını söyleyip bu adımın atılmasını engellemişti.

Atun ile Sucuoğlu arasındaki son kriz de dün Meclis’te yaşanmıştı.