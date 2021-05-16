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Başbakanın yaptığı ‘komite açıklaması’ muhalefeti ayağa kaldırdı

Başbakan Hamza Saner’in dün iddialı bir şekilde yaptığı “komiteleri çalıştırmayanların muhalefet cephesi olduğunu” dile getirmesi sonrası bugün ikinci bir açıklama yaparken muhalefet cephesinden de yeni açıklamalar hız kesmedi… Konunun yarın mecliste sert tartışmalara neden olması bekleniyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:21
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Başbakanın yaptığı ‘komite açıklaması’ muhalefeti ayağa kaldırdı

Kaynak:Kıbrıs Postası

Başbakan Hamza Ersan Saner’in iddialı bir şekilde yaptığı “komiteleri çalıştırmayanların muhalefet cephesi olduğunu” dile getirmesi sonrası hem tepkiler hem de yeni açıklamalar gelmeye devam etti.

İlk tepkiyi dün sıcağı sıcağına Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay verirken Cumhuriyetçi Türk Partisi cephesinden de sert açıklamalar geldi.

ses getiren açıklamasında Başbakan, komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemişti ve komitelerde nisabı sağlamayan da muhalefettir. 3'e 3 üye sayılı komitelere muhalefet gelmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

İLK TEPKİ ÖZERSAY’DAN

Kudret Özersay, “Mecliste sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, belli… Bir azınlık hükümeti olduğunuzu unutup Meclis’te sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, " dedi.

Özersay, “Belli ki değil komiteye gelmek ve çalıştırmak, Genel Kurul’a gelmeyip Meclis’i dahi açtırmayan vekilleri ve ortakları olduğunu gene unutmuş!” şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

ERHÜRMAN:  "KOMİTELERİ ÇALIŞTIRMAYAN MUHALEFET’ DEMİŞ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yine sosyal medyadan sözlerine “Başbakan komiteleri çalıştırmayan muhalefet’ demiş” diyerek Başbakana sert yüklendi.

Erhürman, “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Ama ‘gerçek’ten kopmak! Dahası ‘gerçek’ olmayanı defalarca söyleyince ‘yeni bir gerçeklik’ üreteceğini sanmak!” diye de ekledi.

BAŞBAKANI “YALANCILIKLA” SUÇLAYAN DERYA: “YARIN TUTANAKLARI GETİRECEĞİM…”

Yine başbakanın açıklamasına bir tepki de CTP milletvekili Doğuş Derya’dan geldi.

Derya başbakanı “yalancılıkla” suçlarken, yarın meclis genel kuruluna “tutanakları getirme” vaadinde bulundu.

Doğuş Derya, “Yarın meclisten tüm komite tutanaklarını alacağım, isteyen gazeteciye de veririm” dedi.

Derya, sosyal medya paylaşımında Derya, “Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp! Doğruluk ve dürüstlükten nasibini almış herhangi bir insanın kamusal açıklama yaparken yalan söylemekten çekinmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

BAŞBAKANDAN YENİ AÇIKLAMA…

Öte yandan Başbakan Hamza Ersan Saner, dün yaptığı açıklamanın arkasında durarak bugün yeni bir yazılı açıklama yayımladı.

Saner, açıklamasında “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede bizim iyi niyetli yaklaşımımızla iktidar-muhalefet eşit sayıdaydık. Ancak gördük ki bu kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor. O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz. Meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümetimiz olduğuna göre buna hakkımız vardır” dedi.

Son Güncelleme: 16.05.2021 18:27
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKudret Özersay
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