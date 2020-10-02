Başbakanlık: “181 patates üreticisine, 876 bin 280 TL ek destek ödemesi yapıldı”

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın, patates üreticileri ile toplantı yaptığı ve toplantıda; pandemi döneminde, patates üretiminde yaşanan sorunların aşılması ve üretimin sekteye uğramaması için neler yapılabilecğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların aşılması için Başbakan Tatar ile Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

“181 PATATES ÜRETİCİSİNE, 876 BİN 280 TL EK DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI”

Bu kapsamda, patates tohumluk tedarikini Torak Ürünleri Kurumu sorumluluğunda yapıldığı ve üreticiye ektirildiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti: