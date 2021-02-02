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Başbakanlık: Başbakan Saner, kararları yarın açıklayacak

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün aldığı kararlar yarın Resmi Gazete’de yayımlanacak. Öte yandan kararlar ise yarın Başbakan Ersan Saner tarafından açıklanacak.

02 Şubat 2021 Salı 21:23
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Başbakanlık: Başbakan Saner, kararları yarın açıklayacak

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün aldığı kararlar yarın Resmi Gazete’de yayımlanacak. Öte yandan kararlar ise yarın Başbakan Ersan Saner tarafından açıklanacak.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Sayın Ersan Saner’e iletti.

İletilenler Başbakan ve bazı bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi. 

Üst Komite kararları yarın Resmi Gazetede yayınlanacak.

Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basında toplantısında hükümetin 5 ilçede (Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

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