Başbakanlık Covid-19 koordinasyon konseyi toplandı

Başbakan Ersin Tatar’ın talebiyle oluşturulan “Başbakanlık Covid-19 Koordinayon Konseyi” bugün toplandı.

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıya bir süre başkanlık ederek Konsey toplantısına katkı koyanlara teşekkür etti ve çalışmalarında başarı dileklerini de iletti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’de toplantıya Başbakan Ersin Tatar ile beraber gelerek katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konsey ilk toplantısını bugün Dr. Sibel Siber başkanlığında Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr Hakan Dinçyürek, Dr Erden Aşardağ, Tabibler Birliği Başkanı Dr Özlem Gürkut, Tıp-İş Başkanı Dr Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşcıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ahmet Özant, Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Başhekimi Dr Adil Özyılkan katılımı ile gerçekleştirdi.

5 saat süren toplantıda ortaya çıkan öneri ve tespitler Başbakan Ersin Tatar’ın bilgisine sunuldu.

Belli aralıklarla toplanacak olan Komisyon diğer paydaşların da katılımıyla yapılmaya devam edecek. İkinci toplantının yarın saat 15.00 de Başbakanlık’ta yapılması da kararlaştırıldı.

TATAR: AMACIMIZ SÜRECİN DAHA İYİ YÖNETİLMESİ

Toplantıya bir süre başkanlık da eden Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamada, önemli olanın virüsün yayılmasını önlemek ve bu aşamada yapılan çalışmaları daha da güçlendirmek olduğunu belirterek en az vakayla bu olayın atlatılmasını temenni etti.

Ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte bulaşmanın olmaması için çeşitli tedbirler aldıklarına dikkat çeken Başbakan Tatar, bu işin daha da iyi yönetilebilmesi için “Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi’nin” oluşturulduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, “Ekibin vereceği bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı daha iyi hale getirmek ve bu aşamadan sonra bu işin yaygınlaşmaması için daha da birtakım ciddi tedbirlere koymak için bu çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara destek verecek tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan KKTC’nin dünyaya bir örnek ülke olarak bu çalışmaları yürütmesidir.İnşallah böyle devam eder” dedi.

Tetkikleri de artırdıklarını ifade eden Başbakan Tatar, halka da yeniden çağrıda bulunarak “herkes evinde kalsın, temasın olmaması çok çok önemli, aile ziyaretleri de yapmayınız kendi evinizde kalın” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE’DE 23 KIBRISLI TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Tatar, İngiltere’den aldıkları haberlerin üzücü olduğuna da işaret ederek 23 Kıbrıslı Türkün covid19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

PİLLİ: HER GÖRÜŞÜ DİKKATE ALIYORUZ

Sağlık Bakanı Pilli ise yaptığı açıklamada bugüne kadar her görüş ve düşünce ışığında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek bu konseyin de görüşlerini alarak değerlendirileceğini ve bu şekilde hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.

SİBER: BİLİMSEL ÇERÇEVEDE ÖNERİLERİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber de açıklamasında toplantının yararlı geçtiğini belirtti.

Siber, Kovid-19 salgını ile mücadelenin tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, salgının, sadece bir kurumun üstesinden gelebileceği bir olay olmadığının altını çizdi. Durum tespiti yaparak neler yapabileceğimizi değerlendirmek ve bilimsel çerçevede düşünce ve önerilerimizi Sayın Başbakan ve Sayın Sağlık Bakanı’na sunmak ve üzerimize düşenleri yapabileceğimiz tüm katkıları da ortaya koyarak hayata geçmesini sağlamak amacındayız. Toplum sağlığı açısından yapılabileceklerin en hızlı ve en etkin şekilde yapılmasını sağlamak ve halkımızın rahatlatılması önceliğimizdir. Bu toplantıların sıklıkla diğer paydaşlarla da gerçekleştirileceğini belirten Siber “ Sorun ortak sorunumuzdur. Tüm ülkeyi derinden ilgilendiren büyük bir sorundur. Biz hepimiz bir olarak bilgi birikimlerimizi ve konuyla ilgili bilgi birikimine sahip olanların da bilgilerini aktarabileceği bir konsey olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi..

Bu nedenle böyle bir koordinasyon konseyinin oluşturulmasını değerli bulduğunu kaydeden Siber, “ümit ediyoruz ki bu salgının üstesinden kısa sürede gelerek normal yaşantımıza dönmemizdir” ifadesini kullandı.