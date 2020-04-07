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Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Uyardı!

8 Nisan’dan itibaren ülkeye deniz ve hava yoluyla olan tüm girişler durdurulmalı

07 Nisan 2020 Salı 16:11
1988 Okunma
Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Uyardı!

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, 8 Nisan’dan itibaren ülkeye deniz ve hava yoluyla olan tüm girişlerin 15 gün süre ile durdurulması gerektiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Bilindiği gibi, ülkemizde Covid 19 pozitif saptanan vakalar, yurtdışından gelmiş veya temas etmiş kişilerdir. O nedenle gayet açıktır ki bu virüs pandemisi ile mücadelenin en önemli yolu, yurtdışından ülkeye girişleri durdurmaktır.

Ayrıca Covid 19 salgını olan ülkelerden toplu ulaşım ile  yolculuk yaparak (uçak, gemi) ülkemize gelenler, sadece toplum sağlığını değil kendi sağlıklarını da riske atmaktadırlar.

Salgın olan ülkelerden gelenlere, çok sıkı karantina koşulları uygulanması gerekmektedir. Ayrıca salgın olan ülkelerden gelenlerin hastalık riski taşıma ihtimallerine karşı, ülkemizdeki yoğun bakım ünitelerini, karantina merkezlerini ve yatak sayımızı da gözönünde bulundurmalıyız.

Bu nedenle öğrencilerimizi taşıdığı belirtilen son iki uçaktan sonra, yani 8 Nisan’dan itibaren ülkeye deniz ve hava yoluyla olan tüm girişlerin 15 gün süreyle durdurulması (15 gün sonra mevcut koşulların yeniden değerlendirilmesi) ile ilgili olarak aldığımız karar önerimizi Sayın Başbakan'a iletmiştik.

Konunun hassasiyeti açısından, Komisyonumuzca alınan bu karar önerimizi kamuoyunun bilgisine  getirmeyi uygun bulduk.

Dr. Sibel Siber

Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı

Anahtar Kelimeler:
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Kktc 2020-04-07 16:33:59

Zaten getirtirsiniz uçakta dıkıs dıkıs bulaşmaycaksada çocuklar bulaşır uçaktan ininceda otobüslerde tek tek .bu kadar saçmalık ne oldu ne görüldü.

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Misafir Avatar
begenemedin 2020-04-07 17:18:42 @Kktc

istersen tek tek özel uçakla getirsinler... yada bir çözüm söyle nasıl getirsinler? begenmezsiniz de hiçbirşeyi

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Sert 2020-04-07 17:11:23

Hikaye isiniz hep vallahi hikaye

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Gibri 2020-04-07 17:16:09

Başbakanlık kordinasyon merkezi baskanı bize mi söyler yoksa başbakana mı

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Aptal bunlar 2020-04-07 18:54:33

Zaten kapalı değil mi gerizekalı

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