Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Merkezi oluşturuldu

Başbakanlık CKovid-19 Koordinasyon Merkezi Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturuldu.

Koordinasyon Merkezi Dr. Sibel Siber’in başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşcıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ahmet Özant, Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr Erden Aşardağ ve Dr Hakan Dinçyürek katıldı.

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamada, önemli olanın virüsün yayılmasını önlemek ve bu aşamada yapılan çalışmaları daha da güçlendirmek olduğunu belirterek en az vakayla bu olayın atlatılmasını temenni etti.

Ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte bulaşmanın olmaması için çeşitli tedbirler aldıklarına dikkat çeken Tatar, bu işin daha da iyi yönetilebilmesi için Başbakanlık Kovid 19 Koordinasyon Merkezi olduşturulduğunu söyledi.

Tatar, “Ekibin vereceği bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı daha iyi hale getirmek ve bu aşamadan sonra bu işin yaygınlaşmaması için daha da birtakım ciddi tedbirlere koymak için bu çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara destek verecek tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan KKTC’nin dünyaya bir örnek ülke olarak bu çalışmaları yürütmesidir.İnşallah böyle devam eder” dedi.

Tetkikleri de artırdıklarını ifade eden Tatar, halka da yeniden çağrıda bulunarak “herkes evinde kalsın, temasın olmaması çok çok önemli, aile ziyaretleri de yapmayınız kendi evinizde kalın” dedi.

Tatar, İngiltere’den aldıkları haberlerin üzücü olduğuna da işaret ederek 23 Kıbrıslı Türkün Kovid19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.