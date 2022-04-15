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Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun El-Sen yetkilileriyle bir toplantı yaptığı aktarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 23:48
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Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  yetkilileri ve KIB-TEK Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile görüşerek protokol imzaladığı ve sendikanın sürdürdüğü işbaşı yapmama eyleminin kalktığı açıklandı.

Başbakanlık açıklamasına göre,  Faiz Sucuoğlu, Ankara'dan ülkeye dönmesinin hemen ardından, KIB - TEK'teki son durum ve EL - SEN'in eylemi ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kurum yetkilerinini toplantıya çağıran ve bilgi alan Başbakan, EL - SEN ile yaptığı görüşme sonrası, uzlaşı sağladı.

Uzlaşı protokol ile resmiyete döküldü.

Uzlaşı sonrası EL - SEN'in eyleminin de  sona erdiği açıklandı.

Son Güncelleme: 15.04.2022 23:54
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