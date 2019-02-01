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Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması” düzenleniyor.

01 Şubat 2019 Cuma 18:24
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”

KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon KuruluLogo Tasarım Yarışması” düzenliyor.

Yapılan açıklamada “Kurulun görünürlüğünü artırmak ve özgün bir sembolle özdeşleştirmek amacı ile, vizyon ve misyonunu yansıtacak özgün bir logo ihtiyacını karşılamak amacı ile bu yarışma düzenlenmiştir.” denildi.

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Yarışmaya on sekiz yaşını doldurmuş tüm KKTC vatandaşlarının yanı sıra KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin de katılabilecekleri belirtildi. Her katılımcının üç eserle yarışmaya katılabileceği bildirildi.

Son katılım tarihinin 8 Mart 2019 saat 16.00 olarak açıklandığı yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL  ödül verileceği belirtildi.

Yarışma şartnamesine, Başbakanlık Danışma’dan veBaşbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Ofisi’nden ayrıca Başbakanlık web sayfasından da ulaşılabilceği belirtildi.

Daha fazla bilgi için 0392 229 0789 ve 0533 863 4567 numaralı telefonlar ile [email protected] bilgi alınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Logo Tasarım YarışmasıBaşbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon KuruluHaberGündemKıbrıs
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