Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
241.562
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2053
EURO
7.3524
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Sonbahar detoksu için 9 öneri

Başbakanlık market denetim sonuçlarını açıkladı

363 denetim gerçekleştirildi, bir çok ceza kesildi

21 Eylül 2018 Cuma 16:41
Başbakanlık market denetim sonuçlarını açıkladı

Döviz kurlarında dalgalanmaların yaşandığı içinden geçtiğimiz dönemde, daha önce açıklanmış olduğu gibi Ticaret Dairemize bağlı Kalite ve Fiyat Denetim memurlarının yaptığı denetimler artırılmış ve Ağustos ayında ülke genelinde 363 denetim gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada aynı ay içerisinde ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na da 270 farklı şikayet bildirilmiş ve bu şikayetlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan denetimler sonucunda, tarihi geçmiş mal satılması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, fiyat etiketinin bulundurulmaması veya etiketin eksik bilgi içermesi gibi sebeplerle cezalar kesildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Yapılan denetimlerde ulaşılan sonuçları da dikkate alan Bakanlar Kurulumuz, “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi çıkarmış ve kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararname ile Kalite ve Fiyat Denetim memurlarına, denetleme, inceleme ve araştırmaları sonucunda satılan ürünün veya hizmetin fiyatındaki artışın ilgili dönem içerisinde dövizde ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışla açıklanamayacak bir fiyat ve oranda olduğunu tespit etmeleri halinde, ithalatçı, üretici ve satıcılardan ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yanında, bu bilgi ve belgelerin en geç üç gün içerisinde verilmemesi durumunda asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir.

Ayrıca, Kalite ve Fiyat Denetim memurları, elde ettikleri bilgi ve belgeleri, Rekabet Yasası uyarınca hakim konumun kötüye kullanılmasını cezalandırma yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu’na ve vergi hesaplamalarına esas alınması amacıyla Maliye Bakanlığı’na ileteceklerdir. Bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı’nca vergi hesaplamalarında kullanılırken, Rekabet Kurulu’nca da, hakim konumun kötüye kullanılması konusunda re’sen başlatabileceği denetimlerde kullanılacaktır. Rekabet Kurulu, yapacağı denetimler sonucunda, hakim konumun kötüye kullanıldığının tespit edilmediği durumlarda da, Rekabet Yasası’ndan kaynaklanan yetkisini kullanarak, elde ettiği verileri tüketicileri koruma amacıyla gerekli görmesi halinde kamuoyuyla paylaşacaktır.

Başbakanlık’tan yapılan konuyla ilgili açıklamada, kalite ve fiyat denetim memurlarının denetimlerinin bu dönemde daha da artırılacağı ve döviz kurlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışlarla açıklanamayacak haksız kazanç elde etme girişimlerinin cezasız bırakılmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, tüketicilere alış verişlerinde dikkatli olmaları ve fiyat etiketinin bulundurulmaması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, etiketin eksik bilgi içermesi ve etiket fiyatının fahiş bulunması durumlarını hemen ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na bildirmeleri çağrısı yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MarketlerDenetimCezaBaşbakanlıkGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2018-09-21 18:22:12

Magusa yolayın hepsi kazıkcı Magusa Dan çık Ötüken’e kadar olan hepsine işim gereğince girip çıkıyorum Lefkoşa dakiker biraz daha vicdanlı gerçekten birde tarihi geçik dünya kadar mal dolu raflar .devlet bunlara yazacağı cezalarla 1 ay memur maşı çıkarmasa sadece Magusa yeniboğaziçi Ötüken bölgesinden ben hiç bir şey bilmem

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metin Tekin 2018-09-21 20:19:16

Bu halk düşmanı,karaborsacıların,fırsatçıların kesin cezasını.Bunlara af yok, halkımızda bunlara karşı duyarsız kalmasın isimleride medyada açıklansın,belki utanırlar ama hiç sanmam.Halkın düştüğü durumdan fayda sağlamaya bakarlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, istifa etti
UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, istifa etti
Çaluda Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısına Katıldı
Çaluda Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısına Katıldı
Atun: Hükümet akaryakıt fiyatlarındaki vergiyi de artırdı
Atun: Hükümet akaryakıt fiyatlarındaki vergiyi de artırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim