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Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu: “İyi noktadayız”

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan üç yıllık Ekonomik Protokole ilişkin yıllık değerlendirme toplantısının ikincisi bugün başladı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:47
Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu: “İyi noktadayız”

 Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan üç yıllık Ekonomik Protokole ilişkin yıllık değerlendirme toplantısının ikincisi bugün başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapısal Dönüşüm Programı’yla ilgili olarak ilki ocak ayında yapılan toplantının ikincisi bugün, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu başkanlığında Sayıştay binasında başladı.

Cuma gününe kadar devam edecek toplantıda, ekonomik protokolün gereklerinin ne kadar yerine getirildiği taraflarca değerlendirilecek.
Toplantıda, kamu sektörü, finansal sektör, reel sektör 1 ve reel sektör 2 adı altında ekonomik protokolün gerçekleşme oranları ve gelinen son duruma ilişkin raporlar ele alınacak.

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, gelinen durumunun çok iyi noktada olduğunu, ekonomik dengelerin yerinde olduğunu ifade ederek, “Yerel bütçenin yakaladığı ivme ortada” dedi.

Meclis alt komitelerinde ülkeyi yakından ilgilendiren 20 kadar önemli tasarının beklediğine işaret ederek, bu çalışmaların hızla yapılması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, Bankacılık, Kara Para Aklamayı Önleme, Bilişim Suçları, Muhasebe Denetim Meslek, Kamu Maliyesi, Bakanlıkların Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları gibi Yasa Tasarılarının Meclis’te beklediğini, bunların ülkenin ekonomisini ve güncel refah seviyesini doğrudan ilgilendiren yasa çalışmaları olduğunu söyledi.

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