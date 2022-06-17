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Kamuda görev değişimi
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Başbakanlık Müsteşarı Ongan oldu

Kamuda görevden alma ve atamalar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Haziran 2022 Cuma 09:51
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Başbakanlık Müsteşarı Ongan oldu
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Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan da görevden alınarak yerine Mehmet Çavuşoğlu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Halide Elçin Kurtarıcıoğulları'nın yerine de Bekir Elsiz atandı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde ise Müdür Mustafa Başarı görevden alınarak yerine Devlet Basımevi Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.

 Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre atandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü de Vicdan Celaloğlu oldu.

 Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal atandı.

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