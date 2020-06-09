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Başbakanlık önünde 'turizm' eylemi yapılacak

Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde toplanacak.

09 Haziran 2020 Salı 08:22
660 Okunma
Başbakanlık önünde 'turizm' eylemi yapılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapılacak.

KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapacaklarını duyurdu. KITSAB, bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemin saat 09.00’da Başbakanlık önünde gerçekleştireceklerini bildirdi.

KITSAB, eylem ile ilgili yayınladığı videoda, “Haydi KITSAB, birliğine ve geleceğine sahip çık” diyerek, eyleme destek verilmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri BirliğiKITSAB
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kıbrıslı 2020-06-09 08:33:19

Sırada gece kulüpleri var :))) Tangalı eylem

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mehmet 2020-06-09 08:40:25

siz karantina ücreti, öğrencileri kktc den soğutma zihniyetiyle daha çok eylem yaparsınız. şu pandemi yıllarca sürecek kktc geçmiş olsun. turizm bitik öğrenci bitik bol bol eylem yaparsınız. bu arada bi turizmci vardı bize 35 dolarlık turist gelmesin diyordu. 35 doları bırak 35 centlik turist bulursa öpsün başına koysun

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Vatandaş 2020-06-09 08:33:19

Büyük ekonomist Tatar yalnız sizi değil,anavatan yavruvatan diyerek memleketi bitirdi,memleketin canına okudu..Ama bu halkın da müstehakıdır...

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Murat 2020-06-09 08:58:45

2 aydır vaka olmayan bir turizm adasını , bu kadar kötü pazarlayıp hatta pazarlayamayıp bizden daha beter olanlar bu pastayı yesinler biz seyredelim.Bu kadar ağır tembel bir bürokrasi demokrasi siyasi olamaz..pardon varmış KKTC

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Tc 2020-06-09 09:02:51

THY Ercan uçakları 1 temmuza kadar ertelendi bu nedir !!!! Türkiye’ye gitmek istiyoruz açın şu uçakları

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