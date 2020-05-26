Başbakanlık'ta yangın toplantısı

Son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde art arda çıkan yangınlar Başbakanlık’taki toplantıda ele alındı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınların esas sebepleri tartışıldı.
Başbakan Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan beklenmedik yangınların itfaiye, sivil savunma teşkilat başkanlığı, polis, asker ve halkın olağanüstü gayretleriyle söndürüldüğünü söyledi.
Bu yangınların çeşitli sebeplerden çıkmış olabileceğini ancak esas sebeplerinin ilgililerin vereceği bilgilerden sonra ortaya çıkacağını dile getiren Tatar, elde edilecek verileri Hükümetin gündemine taşıyarak ne gibi tedbirler alınacağına karar vereceklerini kaydetti.
bir ağaç kaç yılda yetişir. Karar verenin da uygulayanın da elleri yansın inşAllah. Bu kadar tesadüf olmaz. Bu işler çok iyi incelensin. Adi suç olmaktan çıktı bu iş. Amerikada ..Avustralyada yanan ormanları hatırlayın. Onlar da bir gaye ile yakılıyordu. mutlaka. Bizim anlamadığımjız şeyler dönüyor. Çok iyi inceleyin. Gerekirse kampanya açın. Güvenlik kurun. kontrol edilsin.
Orman diresi müdürü o koltukta daha neden oturuyor,neden istifası istenmiyor...Yada neden kovulmuyor...Yoksa hint kumaşımı...Ulan adam ihmalden,göt büyütmekten nerdeyse bütün ormanları yaktı beee...Günah bee...Halkı vicdanına nasıl hesap vereceksiniz be utanmazlar..Keşke siz yansydınız da bu ağaçlar yanmasaydı...