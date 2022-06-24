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Başbakanlık'tan acil çağrı!

24 Haziran 2022 Cuma 16:02
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Başbakanlık'tan acil çağrı!
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Mersinlik bölgesinde devam eden yangının, rüzgarın şiddetlenmesiyle deniz tarafına kuzeye doğru yöneldiğini belirterek, duyarlı vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına, iş makinaları ve su tankerleri ile Mersinlik bölgesine gitmeye çağırdı. 

Rüzgarın yön değiştirme ihtimali de olduğunu, bu nedenle, Mersinlik köyünün deniz tarafına giden yolda iş makinaları ve su tankerleri ile tedbir almak gerektiğini belirten Cahitoğlu, dün gece olduğu gibi bugün de sivil halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.  

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanlıkAfet Ve Acil Durum KomitesiHüseyin Cahitoğlu
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