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Başbakanlık'tan yakıt açıklaması

Başbakanlık, yakıtın, Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı

15 Temmuz 2022 Cuma 15:04
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Başbakanlık'tan yakıt açıklaması
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne 13 Temmuz’da ulaşan gemiden yapılan yakıt tahliyesi, hiçbir sıkıntı yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı.
 
Başbakanlık, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Teknecik Elektrik Santrali’ne yapılan yakıt tahliyesinin, hiçbir sıkıntı yaşanmadan tamamlandığını ve tüm yakıtın boşaltıldığını duyurdu.

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