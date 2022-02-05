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Başbakanlık trafik ışıkları yeniden devrede

Başbakanlık trafik ışıkları tekrar devreye girdi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 17:59
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Başbakanlık trafik ışıkları yeniden devrede
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Başbakanlık trafik ışıkları tekrardan işlevsel hale getirildi.

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında meydana gelen arıza giderildiğinden, kavşaktaki sağa ve sola dönüşler yeniden trafik akışına açıldı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında 03 Şubat 2022 tarihinden beridir trafik akışına kapatılan Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde, Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arasında kalan kısım yeniden  ulaşıma açıldı.

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